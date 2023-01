De biquíni pink, Ticiane Pinheiro exibe a barriga reta em viagem de férias

Ticiane Pinheiro ostenta o corpaço sarado ao aproveitar passeio de barco no mar da Bahia

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar o corpaço sarado em nova foto. Desta vez, a estrela registrou a sua beleza deslumbrante ao ser fotografada durante um passeio de barco na Bahia.

Ela está de férias no nordeste brasileiro com a família e renovou o bronzeado enquanto se divertia ao ar livre. Na foto, ela deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas ao exibir toda a sua alegria com o momento especial. “All mare”, brincou na legenda.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro foi muito elogiada pelos fãs. “Que gata”, afirmou um seguidor. “Essa mulher é maravilhosa”, comentou outro. “Tá uma diva”, declarou mais um.

Ticiane Pinheiro revela se vai para a Globo ou se continua na Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para passar o tempo enquanto retocava a raiz de seus cabelos no salão de beleza. Questionada sobre vários assuntos pessoais e de trabalho, a esposa de César Tralli revelou se continuará na Record TV ou se mudará para a emissora do marido.

"É verdade que você vai para a Globo?", perguntaram para a loira. Desmentindo boatos, a jornalista logo esclareceu sua situação. "Não. Eu estou na Record há 16 anos e estamos em negociação já para renovar meu contrato", declarou.

Além de ter falado sobre o trabalho, Ticiane Pinheiro ainda comentou sobre as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3). A famosa contou que a mais velha não tem babá, mas que a caçula tem sim uma cuidadora. A loira também falou que a mais nova já dorme sozinha em seu quarto.