De biquíni pink, Graciele Lacerda exibe a barriga reta em praia de Miami

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda atrai os olhares ao posar com look mínimo em dia na praia

A musa fitness Graciele Lacerda (42), que é noiva do cantor Zezé Di Camargo (60), fez um novo ensaio fotográfico para as redes sociais. Desta vez, a beldade surgiu apenas de biquíni pink estiloso enquanto curtia um dia de sol na praia de Malibu, em Miami, nos Estados Unidos.

Com o corpão sarado, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e a barriga reta ao caprichar nas poses no cenário deslumbrante. “Miami Beach”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Uma das mulheres mais lindas do Brasil!”, declarou um seguidor. “Mulher bonita, querida e atenciosa”, afirmou outro. “Sem defeitos, maravilhosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda relata tragédia em voo

Enquanto estava indo para os Estados Unidos com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda viu uma situação trágica. Um dos passageiros do voo morreu durante a viagem. Nas redes sociais, ela contou sobre o ocorrido.

"Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo", lamentou Graciele Lacerda ao tirar uma foto dos pés.

Pouco depois, ela deu mais detalhes. "Nossa, sei lá, não sei nem o que falar, fiquei bem abalada, chorei horrores, porque foi uma cena, foi perto da gente, foi umas cinco cadeiras atrás, aí ver aquela cena deles tentando reanimar, tentar tirar o corpo da cadeira para colocar no chão, muito triste mas infelizmente já tinha falecido", disse como foi o momento. Graciele Lacerda notou que estava a família em peso do falecido. "Tava esposa do lado, tinha filhos, netos, tinha muita gente com eles, você vê o desespero de todo mundo, ai, deus me livre, a gente acredita que foi ataque fulminante, porque morreu dormindo, só identificou quando chegou", falou e lamentou pelos familiares.