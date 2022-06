De biquíni pequeno, Paolla Oliveira exibe corpaço empinado em fotos de perto

Atriz Paolla Oliveira roubou a cena na rede social ao compartilhar fotos dançando de biquíni

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 13h52

A atriz Paolla Oliveira (40) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social!

Neste sábado, 18, a artista global publicou cliques de biquíni e impressionou mais uma vez ao exibir seu corpaço escultural de perto.

Nos registros com close, Paolla Oliveira exibiu suas curvas torneadas em um biquíni pequeno brilhante e parou tudo. "Danço eu, dança você...", escreveu a namorada de Diogo Nogueira (41) ao aparecer se movimentando com uma canga no registro.

Não demorou para a publicação render vários comentários. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Espetáculo de mulher", disseram outros.

Vivendo uma dublê em na novela das sete, Cara e Coragem, Paolla Oliveira revelou em coletiva de imprensa qual foi sua preparação física para dar vida à Pat.

Paolla Oliveira exibe corpaço em fotos de biquíni; veja: