De biquíni, Patricya Travassos toma banho de mar no Rio de Janeiro

Aos 68 anos, Patricya Travassos exibe sua beleza natural ao ser flagrada só de biquíni em praia no Rio de Janeiro

A atriz Patricya Travassos aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro neste sábado, 10, para renovar o bronzeado em uma praia na zona sul da cidade. A estrela foi flagrada apenas de biquíni na cor vinho enquanto se refrescava no mar.

Aos 68 anos, ela mostrou que está em boa forma física e ostentou a sua beleza natural ao circular com o look mínimo na areia da praia. Atualmente, a atriz está em cartaz no teatro com a peça Duetos ao lado de Eduardo Moscovis no Rio de Janeiro. Além disso, ela pode ser vista no elenco da série O Dono do Lar, do Multishow.

Recentemente, Travassos falou sobre a montagem teatral. “É muito intensa essa relação de estar no palco, principalmente em um espetáculo como esse, que é um dueto. É como numa partida de frescobol. Eu sou a bola, e ele me devolve. A gente estranha muito, no início. É como se a peça tivesse uma partitura de música. E aí outra pessoa entra, quebra aquela partitura e cria uma outra. E isso é rejuvenescedor para mim, como atriz, porque me obriga a buscar uma outra forma de fazer, para responder esse estímulo. Fico sempre admirando o que ele está criando, descobrindo”, disse ela ao Jornal O Globo sobre o seu colega de elenco.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Cátia Fonseca também curtiu a praia no Rio de Janeiro nesta semana

A apresentadora Cátia Fonseca, de 54 anos, agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, ao compartilhar uma foto inédita apenas de biquíni. A estrela foi curtir o feriadão no Rio de Janeiro e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca.

Nas redes sociais, ela fez uma rara aparição com o look mínimo e colocou para jogo suas curvas impecáveis e a barriga chapada. Na foto, ela usou apenas um biquíni tomara que caia estampado e foi flagrada enquanto estava saindo do mar após se refrescar. Na legenda, ela disse: “Estava com saudade de uma praia, um mergulho no mar e dessa vitamina D!”.