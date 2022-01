De biquíni, Patrícia Poeta se joga na areia e ostenta corpaço deslumbrante

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou cliques curtindo Fernando de Noronha e se destacou com beleza

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h30

A apresentadora Patrícia Poeta (45) roubou a cena na rede social com novos cliques de biquíni!

Curtindo férias em Fernando de Noronha, a jornalista global publicou nesta quarta-feira, 26, mais fotos aproveitando o local com muita beleza.

Usando um biquíni cheio de estilo, Patrícia Poeta ostentou suas curvas bronzeadas na areia e em uma pedra.

"Precisa de legenda?", disse ela para os internautas. E eles logo a responderam com muitos elogios. "Que arraso", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta roubou a cena no lugar ao aparecer com um look fitness durante seu treino do dia.

Veja as fotos de Patrícia Poeta de biquíni: