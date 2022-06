De biquíni, Paolla Oliveira empina o bumbum em foto com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira relembra fotos de viagem para Noronha com o namorado, Diogo Nogueira, e surge só de biquíni

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 18h01

A atriz Paolla Oliveira (40) entrou no clima de recordação das redes sociais de quinta-feira e compartilhou uma lembrança de suas férias em Fernando de Noronha com o namorado, o cantor Diogo Nogueira (41). No Instagram, ela mostrou fotos abraçadinha com o amado em um ensaio fotográfico na praia.

Nas imagens, a musa deixou à mostra o seu corpo sarado e curvilíneo ao posar apenas de biquíni fio-dental. “TBT cheio de saudade do Diogo Nogueira e de Noronha”, disse ela na legenda.

A foto fez o maior sucesso entre os fãs, que elogiaram a beleza dela. “Ave Maria, que mulher linda”, disse um seguidor. “Perfeição”, afirmou outro. “Beldade”, declarou mais um.

Atualmente, Paolla Oliveira pode ser vista como a personagem Pat na novela Cara e Coragem, trama das 7 da Globo.

Fotos de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em Fernando de Noronha - Crédito: Reprodução / Instagram