De biquíni no limite, Gracyanne Barbosa exibe a barriga negativa

Gracyanne Barbosa exibe o corpo musculoso e sequinho ao posar com biquíni nude mínimo e ostenta sua barriga negativa

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova imagem do seu corpo musculoso. Desta vez, a esposa do cantor Belo apareceu só de biquíni nude mínimo enquanto exibiu a sua boa forma após o treino no dia.

Nas imagens, ela apareceu com os braços levantados e deu destaque para a sua barriga negativa e as coxas grossas. “Se você não fizer por você, ninguém fará”, disse ela.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza da morena. “Minha musa pra sempre”, disse um seguidor. “Mulher bonita”, afirmou outro. “Muito deusa, admiro demais”, comentou mais um. “O corpo mais lindo do Brasil”, escreveu outro.

Belo se derrete ao ver Gracyanne Barbosa rebolando

Há poucos dias, a musa fitness Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seus fãs ao compartilhar um novo vídeo com a participação do seu marido, o cantor Belo. Os dois apareceram fazendo uma dancinha com coreografia na área externa da mansão deles.

Gracyanne esbanjou sensualidade no vídeo. Ela surgiu apenas de biquíni fio-dental e colocou o corpo sarado e musculoso para jogo. Tanto que o maridão ficou babando ao ver o rebolado da amada.