De biquíni neon, Scheila Carvalho se destaca com corpaço bronzeado na piscina

Dançarina Scheila Carvalho compartilhou fotos na piscina e chamou a atenção com boa forma

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 13h31

A dançarina Scheila Carvalho (48) esbanjou boa forma e beleza em novas fotos de sua rede social!

Nesta quarta-feira, 02, a famosa mostrou como aproveitou o Carnaval em casa e chamou a atenção ao surgir de biquíni.

Usando um modelo de cor neon, Scheila Carvalho ostentou suas curvas bronzeadas na piscina de casa e se destacou.

"E o meu carnaval foi assim! Diferenciado! Confesso que senti muito falta de pular dançar, de estar perto de vocês recebendo aquele carinho e trocando aquela energia sul real! Mas Deus sabe de todas as coisas! Fiquei aqui no meu cantinho, meditando e me exercitando! E como foi o carnaval de vocês?", disse ela.

Nos comentários da publicação, não demorou para a eterna morena do É o Tchan receber elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Scheila Carvalho ostentou suas curvas saradas em vários ângulos na beira do mar e arrancou mais elogios em sua rede social.

Veja as fotos de Scheila Carvalho na piscina: