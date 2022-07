De biquíni neon, Paolla Oliveira renova o bronzeado e mostra nova foto

Paolla Oliveira exibe o corpo sarado ao posar apenas de biquíni neon no jardim de mansão

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 16h55

A atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou um momento de folga das gravações da novela Cara e Coragem, da Globo, para renovar o bronzeado na área externa de casa. Nesta quinta-feira, 28, a estrela apareceu só de biquíni rosa neon ao curtir o dia de sol.

Na foto, Paolla deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas poderosas ao posar com seu cachorrinho no colo na área da piscina. Sem maquiagem, a estrela exibiu a sua beleza natural.

“Minhas marcas de sol tem o formado do Bruttus, que não desgruda de mim”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira fala sobre o desejo de ter filhos

Nos últimos dias, Paolla Oliveira comentou sobre a decisão de fazer o congelamento de óvulos para ser mãe no futuro. Aos 40 anos de idade, ela contou sobre o desejo de ter filhos.

“A maternidade faz parte do meu futuro. Fiz o congelamento de óvulos porque eu gostaria de ter a escolha, a possibilidade. Então sendo uma opção, posso escolher e a maternidade está por aqui. Fazer esse filme [Papai É Pop] foi muito importante para mim porque consegui encontrar uma maternidade que realmente me faz mais sentido do que a que eu via. Retratando isso, eu pude me aproximar mais desse tema”, disse ela para a revista Vogue.