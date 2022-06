De biquíni, Mirella Santos empina corpaço fora do comum em praia paradisíaca

Curtindo viagem fora do Brasil, Mirella Santos roubou a cena na praia com curvas esculturais

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h35

Celebrando 10 anos de casada em viagem com Wellington Muniz (49), Mirella Santos (39) impressionou com novos cliques do momento lá fora.

Nesta terça-feira, 21, a modelo deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar fotos curtindo uma praia das Maldivas.

De biquíni estampado, Mirella Santos empinou seu corpaço em uma poltrona e se destacou na paisagem deslumbrante.

"Desejo do dia: Voltar pra esse paraíso que fiquei apaixonada", falou sobre o lugar que estava nos últimos dias antes de partir para Dubai.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Deusa", admiraram os fãs. "Linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Mirella Santos deu o que falar ao fazer topless nas Maldivas enquanto aproveitava uma piscina de borda infinita.

Mirella Santos dá show de beleza nas Maldivas ao aparecer de biquíni; veja: