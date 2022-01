De biquíni mínimo, Virginia Fonseca ostenta corpão sarado na praia: ''Diva''

Influenciadora digital Virginia Fonseca exibe corpão sarado na praia e ganha elogios

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 09h30

Sucesso estrondoso nas redes sociais, a modelo Virginia Fonseca (22) é uma daquelas celebridades que faz praticamente um diário da vida dela na web.

Recentemente, a influenciadora digital apareceu de biquíni tomara que caia na praia e o corpão sarado da loira virou alvo de muitos elogios no Instagram.

"Diva da internet. Você e perfeita de verdade!", elogiou um fã da esposa do cantor sertanejo Zé Felipe (23) que falou do maridão famoso na postagem em questão.

"O sentimento de hoje é: GRATIDÃO!!!! Quando conheci Joseph, poucos acreditavam no potencial dele e ele foi contra todos e lançou SÓ TEM EU!! Foi um sucesso, vocês AMARAM e era apenas isso que ele precisava pra voltar a acreditar nele!! E hoje, com 24H de lançamento, temos 5M de views no clipe novo. Isso é SURREAL! 24H, 5 MILHÕES! OBRIGADAAAAAAA GALERA!! Obrigada todos, bora dançar, bora curtir, sorrir, extravasar, viver. Amamos vocês!", escreveu Virgínia Fonseca na internet.

Confira o corpão da Virginia Fonseca!