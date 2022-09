De biquíni mínimo, Rafa Kalimann renova o bronzeado na praia

Magérrima, Rafa Kalimann exibe sua beleza ao ser flagrada de biquíni fio-dental estiloso em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 16h59

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. Nesta quinta-feira, 1, a musa foi fotografada com look mínimo em uma praia com os amigos.

Nas fotos, a estrela exibiu o seu corpo sarado ao posar com biquíni rosa estilo fio-dental e cortininha enquanto aproveitava o dia de sol. Rafa foi fotografada de vários ângulos durante o seu momento de folga.

Fotos: Delson Silva / AgNews

Rafa Kalimann conta detalhes sobre o namoro com José Loreto

Há poucos dias, Rafa Kalimann participou do podcast PodDelas e abriu o jogo sobre seu namoro com o ator José Loreto. Os dois começaram a namorar há poucas semanas e estão curtindo muito o clima de romance.

“A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano e profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo. Ele fez aquele vídeo servindo café, e eu com a maior cara de boba. Foi para o Twitter e a galera falou que eu estava com tesão nele. Isso viralizou, e eu fiquei muito brava. Normalmente, eu tenho mesmo, mas não ali, não daquele jeito", brincou ela.

Então, ela comentou sobre o reencontro deles no programa Domingão com Huck. Eles já se conheciam, mas ficaram muito tempo sem contato até se reencontrarem no programa de TV. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", declarou.

