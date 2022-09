De biquíni minímo, Mariana Rios exibe corpo escultural em cachoeira: "Gata"

Atriz e apresentadora Mariana Rios exibiu seu corpo escultural ao posar com um biquíni mínimo

Redação Publicado em 17/09/2022, às 14h25

Neste sábado, 17, a atriz Mariana Rios(37) elevou a temperatura de seus internautas ao relembrar uma foto na Chapada dos Veadeiros. De biquíni, Mariana exibiu seu corpo escultural e impressionou a web.

Através de seu perfil no Instagram, Mariana Rios compartilhou uma foto com um biquíni branco, e arrancou elogios de seus seguidores.

Na legenda da publicação, a apresentadora do reality 'A Ilha' na Record, escreveu um texo belíssimo sobre a vida: "Às vezes precisamos de tão pouco, mas a busca incessante não nos deixa 'sentir'. E sentir é algo tão valioso. A correria dos dias fazem com que passemos por eles acenando a vida que passa.Nosso movimento diário se torna a incansável rotina que no final, cansa", iniciou.

[...] Pois eu escolho mexer em tudo. Sempre! Quero as surpresas dos dias. Quero acordar para novos sonhos e despertar em realizações jamais previstas. Quero um olhar profundo que é capaz de por um segundo transformar o momento em eternidade. Não quero saber do futuro. Quero entender que o meu presente se reconhece numa vida inteira. Quero olhar a lua por inúmeros ângulos e lugares. A verdade? Quero ir longe… Bem longe. Mas buscando sempre estar inteira dentro de mim", finalizou Mariana Rios.

Nos comentários do post, seguidores de Mariana Rios aproveitaram o espaço para mandar mensagens à atriz: "Uma gata", escreveu um. "Que texto lindo, parabéns", disse outro. "Cirúrgica!", ressaltou o terceiro.

Confira o post de Mariana Rios:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!