De biquíni mínimo, Gracyanne Barbosa ostenta a barriga negativa e musculosa

Gracyanne Barbosa destacar os músculos marcados ao aparecer apenas de biquíni mínimo em dia na praia e a barriga trincada rouba a cena

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais nesta semana ao exibir o corpo musculoso e sarado em uma foto na praia. A esposa do cantor Belo surgiu apenas com um biquíni mínimo e pink enquanto se refrescava na água do mar.

A estrela deixou à mostra sua barriga negativa e trincada, além de seus braços definidos e as pernas torneadas. Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Há pouco tempo, Gracyanne revelou qual é o seu peso. Ela subiu na balança logo cedo, sem fazer uma refeição e após o seu treino aeróbico. A balança mostrou que ela está com 87 kg. "Fiz cardio e ainda to em jejum, gente... Vamo pesar... Mas não desce uma grama", desabafou ela sobre não emagrecer.

Gracyanne Barbosa fala de sua marmita

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belofoi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.