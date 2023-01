De biquíni mínimo, Gracyanne Barbosa coloca o bumbum para jogo

Gracyanne Barbosa destaca o seu corpo musculoso e curvilíneo ao aparecer apenas de biquíni fininho em dia na praia

A musa fitness Gracyanne Barbosa arrancou suspiros dos seus fãs ao colocar o bumbum poderoso para jogo. Desta vez, a estrela surgiu usando apenas um biquíni fio-dental azul enquanto tomava um banho de mar.

Nas fotos, ela deixou o bumbum sarado em evidência ao destacar seu corpo musculoso e curvilíneo. A estrela apareceu tomando um banho de mar em um lindo dia de sol.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Deusa perfeita”, contou um seguidor. “O corpo mais lindo do verão”, afirmou outro. “Nunca vi um glúteo mais perfeito que esse”, declarou mais um.

Recentemente, Gracyanne Barbosa revelou como é a sua alimentação regrada. Ela mostrou tudo o que come em um dia normal em sua rotina. Gracyanne contou que acorda cedo para se exercitar e já começa o dia comendo uma marmita com vários ovos cozidos. No meio da manhã, ela come uma banana e toma whey. Na hora do almoço, ela come mais alguns ovos cozidos, legumes e arroz. De lanche da tarde, a musa come ovos cozidos, salada e purê de batata doce. O pré-treino da noite dela é composto por ovos e batata doce. Por fim, à noite, ela come um prato de sala e frango grelhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa aposta no look vermelho para evento

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa mostrou o seu look poderoso para prestigiar um evento. Ela apostou em um conjunto de terno e minissaia vermelha e deixou à mostra sua barriguinha sarada.

Na legenda, ela contou sobre o novo projeto do seu marido, o cantor Belo. "#TBT bem recente e especial, dia de apresentar aos amigos e família o @bardobelooficial. É incrível ver um projeto sair do papel, ganhar vida e se tornar real. Saibam que tudo está sendo preparado com muito amor, carinho, cuidado e dedicação. Em breve, será a inauguração oficial e vocês terão, um lugar para se divertir, dançar e curtir com a família. Obrigada a todos, que estiveram presente nesse dia especial para nós! Já estou ansiosa, para encontrar vocês por lá hein, falta pouco!", declarou.