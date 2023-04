De biquíni mínimo, Deborah Secco atrai os olhares para seu corpaço sarado

Deborah Secco abre álbum de fotos de suas férias em Noronha e a boa forma da morena chama a atenção dos fãs

A atriz Deborah Secco (43) agitou as redes sociais no início da noite desta terça-feira, 11, ao compartilhar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha com a família. A estrela abriu um álbum de fotos no Instagram e ostentou a sua beleza impecável.

Nas fotos, a artista apareceu usando apenas um biquíni fio-dental estampado e deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e a barriga chapada. Com sorrisão no rosto, ela caprichou nas poses para as fotos feitas em um passeio de barco.

"Já com o coração apertado por ir embora… Fernando de Noronha é um portal, desses bem poderosos… Aqui o tempo ganha outra dimensão… O contato com a natureza é tão intenso, que sinto que volto pra dentro de mim… Minha eterna gratidão a esse lugar!!!", afirmou ela na legenda.

Cobrindo seios com cinto, Deborah Secco deixa calcinha à mostra em look ousado:

Deborah Secco ousou no look para curtir o festival de música Lollapalooza Brasil, no fim de março. Sem camisa, a estrela usou apenas um cinto com detalhes metálicos para cobrir os seios. Para escandalizar ainda mais, a atriz puxou a calcinha e deixou parte do bumbum de fora com calça vermelha franzida.

Com um corpão de dar inveja, Deborah sensualizou nas imagens postadas em seu perfil no Instagram e apostou no carão ao exibir o modelito preto e vermelho que ainda tem um capuz. Nos comentários, os seguidores da musa aprovaram a ousadia: "Amei! Uma vibe bem Tieta futurista”, disse um deles.