De biquíni mínimo, Bella Campos, a Muda de Pantanal, exibe corpão

Estrela da novela Pantanal, Bella Campos deixa a barriguinha sarada à mostra ao posar com look ousado

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 18h45

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, encantou seus seguidores ao mostrar novas imagens só de biquíni nas redes sociais. Nesta terça-feira, 6, ela aproveitou o dia de folga em um hotel luxuoso perto da praia e curtiu o dia de sol de biquíni.

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu apenas com um modelito mínimo nas cores verde e amarelo e deixou a barriguinha sarada à mostra.

Vale lembrar que a atriz já está envolvida com as gravações da reta final do remake de Pantanal. A novela chegará ao fim no início de outubro e será substituída por Travessia, próxima novela de Gloria Perez.

Bella Campos fala sobre os beijos em cena de novela

Recentemente, Bella Campos contou sobre o beijo técnico com o ator Guito para as cenas da novela Pantanal. "Não dá para ser um beijo de verdade senão fica babado, aí em que repetir o take, aí tem baba. Aí tem que ser uma coisa mais para câmera mesmo, sabe? O casal começou aos pouquinhos, ela vai deixando ele se aproximar, tem um selinho, depois o beijo. O público ficou muito feliz", disse ela sobre Muda e Tibério.

Então, ela refletiu sobre a sua personagem e sua primeira novela. "Assim como a Muda, também estou chegando em um lugar novo, desafiador e se encantando com esse mundo. Eu com o universo do set e ela com o Pantanal", disse ela ao site Gshow.

