De biquíni, Mel Maia exibe a cinturinha fina na piscina

Mel Maia aparece curtindo dia na piscina e ostenta sua boa forma ao surgir apenas de biquíni

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h11

A atriz Mel Maia (18) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir sua beleza deslumbrante. Nos stories do Instagram, a morena apareceu dançando um funk enquanto se refrescava na piscina.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni azul estampado e deixou à mostra sua barriguinha reta e a cinturinha fina. Além disso, Mel também exibiu as tatuagens que tem em seu corpo, incluindo desenhos no quadril e nas costelas.

Recentemente, Mel Maia deu o que falar ao compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28). No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".

Fotos de Mel Maia na piscina:

Arthur Picoli rebate críticas após ficar com Mel Maia

O ex-BBB Arthur Picoli (28) se pronunciou após a repercussão da notícia de que já ficou com a atriz Mel Maia. “Não era segredo, só não tinha porque eu falar para alguém, entende? Não ligo dela ter falado. Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade”, disse ele ao Gshow, e elogiou a jovem. “A Mel é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. Rolaria de novo (risos)”.

Então, Arthur ainda comentou sobre as críticas que recebeu por causa da diferença de idade entre eles – ele tem 28 anos e ela tem 18 anos. “A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera!”, disse ele.