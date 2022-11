De biquíni, Mel Maia deixa tatuagem à mostra no quadril

Mel Maia abre álbum de fotos do que viveu nos últimos dias e ostenta sua boa forma em foto com look mínimo

A atriz Mel Maia (18) agitou as redes sociais ao ostentar sua boa forma em novas fotos. A beldade surgiu deslumbrante ao posar apenas de biquíni em um dia de diversão com os amigos.

Na foto, a artista apareceu com um modelito estilo fio-dental estampado e deixou à mostra suas tatuagens. Ela tem desenhos na região do quadril e também nas costelas. Além disso, Mel Maia exibiu outras fotos do que viveu nos últimos dias com seus amigos.

“Momentinhos. Em memória de bitinho. Lembro de você todo dia”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Novo affair? Mel Maia surge com MC Daniel

A atriz Mel Maia (18) está dando o que falar na internet com os rumores de que estaria vivendo um affair com MC Daniel. Os dois não confirmaram o romance, mas aparecem juntos em vários momentos do dia a dia. Desta vez, eles surgiram em clima de Copa do Mundo.

Os dois apareceram com looks amarelos enquanto acompanhavam o jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. Eles surgiram dando comida um na boca do outro.

Na legenda, ela brincou: “Podia ser a gente, mas é a gente! Vai Brasil!”.