De biquíni, Mel Maia arrasa em novas fotos e o namorado diz: 'Esculpida'

MC Daniel se derrete ao ver a namorada, Mel Maia, usando apenas biquíni fio-dental em novas fotos

A atriz Mel Maia (19) elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 27, ao mostrar novas fotos apenas de biquíni fio-dental. Desta vez, ela foi curtir o dia em uma casa de frente para o mar e aproveitou para renovar o bronzeado.

Para isso, ela colocou um biquíni preto fininho e completou o visual com um chapéu de crochê. Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga reta, as coxas grossas e a cinturinha fina.

Nos comentários da foto, o namorado dela, MC Daniel (23), se derrete ao ver o ensaio fotográfico da amada. “Esculpida detalhe por detalhe”, disse ela. A mãe dela, Debora, também elogiou a filha. “Meu pote de amor, amizade e simplicidade. Gigante de alma. Te amo”, afirmou.

MC Daniel relembra o início do romance com Mel Maia

Recentemente, MC Daniel (24) relembrou como conheceu Mel Maia, com quem vive um romance há alguns meses. Ele contou que falou da atriz pela primeira vez quando participou de um podcast e foi questionado se ficaria com ela. "Mel Maia, pegaria, mas não sei... O bagulho chegou nela. Ela que me deu ideia, eu joguei o lance, falei, 'ela vai vir', sou confiante no meu taco", detalhou.

Depois de saber o que Daniel disse na entrevista, Mel Maia não perdeu tempo e ligou para ele. "Do nada, meu telefone tocou numa ligação de vídeo, eu estava voltando de um show. Era ela e um amigo meu. Nós trocamos ideia, resenhamos. Ela falou: 'Vi no podcast você falando que me pegaria'. Resenha, resenha e ela desligou. Falei com os caras, se ela deixar eu falar, eu vou ganhar", continuou ele.

"Eu falei 'não vou chamar nunca, zero emoção'. Ela foi e me chamou 'e aí'. E ela 'é a dona'. Eu falei 'dona de que?' e ela disse 'dona do seu coração'. Ela diz até hoje que foi uma brincadeira, que não queria nada comigo", relembrou MC Daniel.