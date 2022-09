De biquíni, Mel Maia arranca suspiros dos fãs com suas curvas perfeitas

Magérrima, Mel Maia ostenta corpão ao mostrar novas fotos de biquíni em dias na piscina

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 11h45

A atriz Mel Maia (18) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos de biquíni. Ela usou as fotos para ilustrar a sua sessão de respostas para as perguntas dos fãs nos stories do Instagram.

Nas imagens, a estrela surgiu de biquíni fio-dental marrom ao posar ao lado de uma piscina e também apareceu com outro modelito ao renovar o bronzeado em uma espreguiçadeira.

Recentemente, Mel Maia deu o que falar ao compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28). No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".

Veja as fotos de Mel Maia de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

