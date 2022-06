De biquíni, Mariana Goldfarb mostra café da manhã na Itália e arranca elogios: ''Linda que dói''

Curtindo dias na Itália com Cauã Reymond, modelo Mariana Goldfarb compartilha fotos do café da manhã em Puglia

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 11h12

A modelo Mariana Goldfarb (32) está acompanhando o maridão, Cauã Reymond (42), em viagem e começou a semana com tudo na Europa!

Os dois, que estão curtindo dias na Itália, marcaram presença no desfile da Dolce & Gabbana, em Milão.

Na manhã desta segunda-feira, 20, em seu feed no Instagram, a influenciadora digital exibiu seu café da manhã em Puglia, no sul do país. Nas imagens, a musa esbanjou sua beleza natural ao posar usando biquíni rosa e uma saia curtinha.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo, ela surgiu com sorrisinho estampado no rosto e fazendo carão de óculos escuros.

"A doce vida", disse Mariana ao legendar a postagem, em italiano.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios à gata. "Deusa né pai", disse Mariana Saad. "Você é tão linda que dói", "Muito maravilhosa, senhor", "Deusaaaaa", "Que mulher linda!", "Perfeita", "Nossa!! Estonteante!", exaltaram.

Nos Stories, a modelo também mostrou que o treino do dia está pago: "Se as minhas deusas malham, eu malho. Obrigada pela inspiração, meninas", agradeceu às fãs.

Durante a viagem, Cauã encontrou o italiano Michele Morrone, o astro de 365 dias.

Mariana Goldfarb ganha cartinha da enteada, Sofia

Recentemente, Mariana Goldfarb encheu seu feed de amor ao mostrar a carta carinhosa que ganhou da enteada, Sofia, de 10 anos, fruto do relacionamento de Cauã Reymond com Grazi Massafera. No bilhete, a garotinha escreveu: “Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”. “Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, babou Mari ao mostrar o recado.



Confira o café da manhã de Mariana Goldfarb na Itália: