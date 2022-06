De biquíni, Mariana Goldfarb empina o bumbum e dispara: ''Já que adoram falar pelas costas''

Aproveitando dias na Itália com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb compartilha clique em que aparece de costas usando biquíni

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 07h57

A modelo Mariana Goldfarb (32) iniciou a terça-feira, 21, mandando um recado para os haters nas redes sociais!

Curtindo dias de descanso na Itália com o maridão, Cauã Reymond (42), a influenciadora digital publicou um lindo clique em que aparece de frente para o mar, de costas. Na imagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, a musa posou de biquíni rosa bebê, empinando o bumbum e deu uma alfinetada nos críticos de plantão.

"Já que adoram falar pelas costas resolvi dar motivo", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "HAHAHHAHAHAHAHH MARAVILHOSA", se divertiu Mariana Saad. "Gostosa, poderosa, perfeita, rainha, deusa, dona!", "Que corpo, senhores…. Que corpo!", "Deusa da natureza", "Só podem falar bem de vc pela frente e pelas costas, falar mal é impossível!!", disseram os internautas.

Mariana Goldfarb ganha carta carinhosa da enteada, Sofia

Recentemente, Mariana Goldfarb encheu seu feed de amor ao mostrar a carta fofa que ganhou da enteada, Sofia, de 10 anos, fruto do relacionamento de Cauã Reymond com Grazi Massafera. No bilhete, a garotinha escreveu: “Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”. “Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, babou Mari ao mostrar o recado.

Confira o clique de Mariana Goldfarb: