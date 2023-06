De biquíni, Maria Cândida exibe tatuagem na virilha

Durante viagem, Maria Cândida atrai os olhares ao posar apenas de biquíni e ostenta tatuagem que vai da barriga até a virilha

A apresentadora Maria Cândida, de 51 anos, atraiu os olhares ao fazer um ensaio fotográfico usando apenas biquíni vermelho fio-dental e saída de praia com transparência. A musa apareceu com o look ousado durante uma viagem para os Lençóis Maranhenses no final de semana e ostentou toda a sua beleza.

Nas imagens, ela mostrou sua barriga reta e um detalhe roubou a cena: A tatuagem! Ela revelou que tem uma tatto com arabescos que vão da região do umbigo até a virilha. Nas redes sociais, ela mostrou um álbum de fotos e falou sobre a viagem.

"Mágico esse pôr do sol… Lençóis Maranhenses depois de 20 anos. E que espetáculo!! Não sei se é a proximidade do meu aniversário, dia 22 de junho, ou é a lua cheia ou tô prestando mais atenção a minha intuição… Mas tem algo diferente na minha vida… e se manifesta principalmente quando estou em maior contato com a natureza… Hoje foi lindo e a lua aqui se apresentou exuberante como fogo, amarelona, que queima energias que não precisamos mais…", disse ela.

Maria Cândida reflete sobre os 51 anos

Ao completar 51 anos de vida, Maria Cândida compartilhou uma reflexão nas redes sociais."5h, despertei. 51 anos. Hoje quero me abraçar com muito amor por essa jornada. E só por ter chegado até aqui... Que haja sol. Que gratidão nascer mulher, vivenciar o grito, o hino feminino finalmente ecoando. Viva a revolução da descoberta do poder que toda mulher tem", começou ela.

A apresentadora relembrou momentos marcantes de sua vida. "Sou canceriana, nasci numa tarde gelada. Sou explosão de sentimentos. Fui uma adolescente inquieta. Vivi a explosão do rock nacional na SP dos anos 80, dancei, cantei, namorei. Me formei jornalista nos anos 90 e viajei o mundo sozinha. Por incrível que pareça, nunca pensei que trabalharia na tv. Queria ser correspondente de guerra, escrever. Tudo me levou a entender que, sim, através do sorriso, da diversão, do jeito descompromissado, seria mais útil na missão. Acho que tô cumprindo bem", afirmou.

Em seguida, Maria também falou sobre sua carreira no jornalismo. "Este ano completo 30 anos de carreira. Fui desde moça do tempo, repórter de buraco de rua à apresentadora do Oscar. Entrevistei quase todas os fodões de Hollywood. Também roubei sabonetinho da Bulgari do hotel, em Beverly Hills. Viajei por 4 meses por 12 países, entrevistei 144 mulheres, em 2009. Lancei o livro Mulheres que Brilham, em 2011. Casei, fui mãe, descasei. Amo minha filha como uma mãe canceriana."

Ela completou a publicação citando momentos difíceis que passou e falou sobre como se recuperou. "De 2010 à 2016, quebrei, perdi dinheiro, vendi apto, carro, fiquei na m… entrei em depressão. Voltei. Aos 45+ peguei o celular e reconquistei tudo. Em muitos momentos, como a maioria das mulheres, não me dei o devido valor, me maltratei, me puni e me culpei. Mas sem essas dores também não teria visto a beleza dos recomeços, do poder que a maturidade me trouxe. Um degrau acima, a visão mais ampla. Aos 39 anos estava perdida, frágil, tudo parecia confuso e não tinha certeza do mantra que hoje guia a minha vida: 'Não importa o que aconteça amanhã ou daqui 5 minutos… Confio que terei habilidade suficiente para lidar da melhor forma possível com tudo… e só de saber disso, respiro uma confiança e uma autoestima que nunca tive'", finalizou.