De biquíni, Mari Gonzalez dá close em corpão sarado e exibe corpão bronzeado: ''Gata''

Na Europa, ex-BBB Mari Gonzalez exibe corpão malhado em biquíni branco cavadíssimo e deixa web apaixonada

Redação Publicado em 08/08/2022, às 09h10

Na Europa, a ex-BBB Mari Gonzalez (28) deixou os seus admiradores boquiabertos ao mostrar seu corpão malhado em novos registros paradisíacos em Algarve, região dos Lagos em Portugal na manhã desta segunda-feira, 08.

Repleta de estilo, a modelo provou que está por dentro das tendências do verão europeu com um biquíni no formato asa delta na cor branca, que destacou ainda mais o seu bronzeado dourado e as suas curvas esculturais.

No Instagram, a influenciadora digital publicou uma sequência de registros nas quais apareceu exibindo seu corpão, a beleza do local e ainda um momento de muito romance com o seu noivo, o também ex-BBB Jonas Sulzbach(36).

Rapidamente, a postagem somou milhares de elogios e declarações. “Uma sereia”, disparou uma fã. “Como consegue ser tão perfeita?”, destacou outro. “Não sei escolher a mais linda! Amo as suas fotos, Mari", disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

