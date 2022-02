De biquíni, Mari Gonzalez dá close em corpão sarado e exibe cintura fininha: ''Maravilhosa''

Ex-BBB Mari Gonzalez exibe corpão malhado em biquíni de ovo frito de crochê e deixa web apaixonada

01/02/2022

A ex-BBB Mari Gonzalez (27) provou que está por dentro das tendências do verão com um biquíni pra lá de divertido!

A apresentadora, que deixou os admiradores boquiabertos com a sua cinturinha fina, também fez sucesso na internet com biquíni de crochê no formato de ovo frito.

"Vai um ovinho frito aí?", brincou ela. "Gema dura, ou mole?", continuou ela ao divertir a web.

Nas fotos, ela aparece sentada em frente a uma vista paradisíaca e deixando o seu corpão em destaque com um close caprichado no seu abdômen sarado.

Pelos comentários, é claro, os fãs caíram na risada. “Já quero esse biquíni”, disse um. “Você é maravilhosa”, declarou outro. “Onde compro esse biquíni”, brincou outro.

Ainda recentemente, Mari Gonzalez relembra trajetória do noivo, o modelo Jonas Sulzbach (35), no BBB12 e aproveitou o momento para fazer uma declaração divertida.

