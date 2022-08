De biquíni, Maju Coutinho começa o dia com banho de mar

Ao lado do marido, Maju Coutinho curte passeio na praia durante a manhã desta terça-feira

A apresentadora Maju Coutinho (44) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela foi flagrada de biquíni e shorts enquanto dava um mergulho no mar ao lado do seu marido, o publicitário Agostinho Paulo de Moura.

Os dois foram se refrescar no mar após uma caminhada na orla da praia na manhã desta terça-feira, 16. Assim, eles fizeram uma rara aparição em público juntos.

Vale lembrar que Maju Coutinho se mudou para o Rio de Janeiro há poucos meses para assumir o comando do Fantástico, da Globo, ao lado de Poliana Abritta (46). Antes disso, ela morava em São Paulo.

Maju Coutinho revela que ainda não possui planos de ter filhos:

Vale lembrar que a apresentadora Maju Coutinho e o publicitário Agostinho Paulo de Moura estão casados desde 2019. Há pouco tempo, ela contou à Rádio Globo, que ainda não tem planos de ter filhos. “Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto delas e elas gostam de mim. Mas é outro lance, não sei explicar muito bem. Não sinto vontade de ser mãe. É de dentro. A gente está bem tranquilo em relação a isso. Se for acontecer, tudo bem, um dia a gente pode ter. Mas não estamos apressados", disse ela.

