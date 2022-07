De biquíni, Maisa compartilha fotos em paisagem encantadora da Grécia: "Paraíso"

De passeio em Mykonos na Grécia, Maisa compartilhou cliques encantadores e surpreendeu com a beleza

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 08h27

Miasa Silva (20) está viajando mais uma vez! E o destino escolhido foi Mykonos, na Grécia.

No último domingo, 3, Maisa compartilhou uma série de fotos de biquíni e ostentou uma paisagem paradisíaca e encantadora nas fotos.

A apresentadora surgiu com um biquíni estampado lilás e combinou o look com um short na mesma cor e óculos estilosos, claro esbanjando beleza e surpreendendo seus seguidores.

E não demorou para os fãs de Maisa comentarem na publicação: "Você tá muito linda!", comentou um. "Que lugar lindo", ressaltou outro. "É um paraíso né?", disse o terceiro.

Confira os cliques encantadores de Maisa Silva: