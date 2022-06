De biquíni, Luisa Sonza aproveita dia de sol em praia no Rio de Janeiro

Luisa Sonza se diverte ao curtir dia de praia no Rio de Janeiro e exibe sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 14h05

A cantora Luisa Sonza (23) aproveitou a quarta-feira de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A estrela foi flagrada só de biquíni fininho e estampado ao se divertir ao ar livre com seus amigos.

Sonza foi vista jogando bola na areia enquanto relaxava entre um compromisso profissional e outro.

Mais cedo, Luisa Sonza deixou os fãs preocupados ao fazer um desabafo nas redes sociais. Ela fez posts no Twitter para falar sobre o cansaço que estava sentindo. “Eu não aguento mais, estou exausta, preciso descansar, não aguento mais. Quero ir pra minha casa. Enfim, mas obrigada Deus por mais um dia”, disse ela.

No último final de semana, a cantora marcou presença na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo.

Fotos de Luisa Sonza na praia:

Luisa Sonza já teve crise de pânico no avião

Em uma participação no programa Saia Justa, do GNT, Luisa Sonza relembrou quando teve uma crise de pânico dentro do avião.

"Entrei no avião e o homem colocou uma mala preta do meu lado. E foi para o fundo do avião. Achei que o cara ia me matar. Tive uma crise que me impediu de andar. A aeromoça me ajudou e eu não consegui fazer a viagem, tive uma crise de pânico. Voltei para casa e minha equipe me apoiou porque, como estávamos ainda na pandemia, minha família estava longe", disse ela.

Além disso, Sonza relembrou outra situação que a deixa apreensiva no dia a dia. "Tenho pânico do celular. Ele não pode vibrar e logo acho que é algum problema, alguma crise. Se estivesse com o celular não conseguiria fazer o programa", relatou.