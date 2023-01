De biquíni, Luciana Gimenez posa com o filho caçula: ''Começando do melhor jeito''

Na Bahia, apresentadora Luciana Gimenez surge na praia ao lado do herdeiro mais novo, Lorenzo

A apresentadora Luciana Gimenez (53) está curtindo a Bahia na companhia do seu herdeiro mais novo e encantou os fãs ao compartilhar os primeiros cliques de 2023 nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, na noite de domingo, 01, a artista publicou uma série de fotos em que aparece de biquíni na praia. Em uma das imagens, Luciana posou ao lado do filho, Lorenzo, de 11 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário e dono da Rede TV!, Marcelo de Carvalho.

A famosa chamou atenção dos seguidores ao surgir com o look cavado na cor verde água e apostou no carão ao exibir as curvas perfeitas.

"01.01.2023 começando do melhor jeito… com minha grande paixão, Lorenzo", escreveu Luciana Gimenez na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à apresentadora. "Que deuuuusaaa", "Sinônimo de perfeição", "É muita gata", "Tá um mulherão", "Que corpo, que mulher!", "Cada dia mais linda", "Espetáculo de mulher!", destacaram os admiradores.

Confira a foto de Luciana Gimenez com o filho caçula:

Luciana Gimenez expõe fase difícil e desabafa

Recentemente, Luciana Gimenez desabafou sobre uma série de assédios sexuais que sofreu durante a adolescência e início da carreira como modelo. Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Luciana disse: "Eu trabalhava muito com o corpo, então eu acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e e nem sabia que era assédio".

Ela relatou que as situações aconteceram inúmeras vezes, mas por medo de perder o trabalho, ela não contava à mãe, Vera Gimenez. "Cem vezes não é uma vez. Se eu falar aqui dá vontade de chorar. Cem vezes de coisas horríveis. E eu não falava. Não contava para minha mãe, porque, se eu contasse, ela não ia deixar eu ficar", explicou. Além dos casos de assédio no ambiente profissional, Luciana também foi assediada na vida pessoal. A apresentadora lembrou que o pai de uma amiga a agarrou em uma festa infantil.

