De biquíni, Luana Piovani supera paisagem paradisíaca: ''Deusa demais''

Apresentadora Luana Piovani fez ensaio de biquíni e esbanjou beleza na praia

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h02

A apresentadora Luana Piovani (45) deu um show de beleza em sua rede social nesta quarta-feira, 29.

Usando um biquíni estampado um pouco diferente, a famosa apareceu deslumbrante no mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e impressionou com sua boa forma.

Ostentando suas curvas tatuadas com muita beleza, Luana Piovani superou a paisagem paradisíaca e se destacou. "Esse é o cara! Esse é o bikini! Essa é a vibe e meu lugar favorito no mundo: a praia", escreveu ela.

A loira continuou. "Sinto Deus em todas as “coisas“, mas na praia… é como se ficasse claro o quão grandemente Ele é poderoso e eu abençoada", falou.

Nos comentários, o que não faltaram foram elogios para a mãe dos filhos de Pedro Scooby (33). "Deusa demais", admiraram. "Sempre linda", escreveram outros.

Ainda recentemente, Luana Piovani deu o que falar ao mostrar fotos de um ensaio que fez sem roupa.

Luana Piovani esbanja corpaço em fotos de biquíni; veja: