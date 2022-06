De biquíni, Lívia Andrade exibe corpaço à beira do rio: "Maravilhosa"

A apresentadora Lívia Andrade foi elogiada ao surgir de biquíni aproveitando o dia

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 20h45

Lívia Andrade(38) arrancou suspiros dos seguidores ao surgir de biquíni nas redes sociais.

A apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram neste sábado, 4, algumas fotos em que aparece à beira de um rio usando um biquíni rosa e um chapéu de cowboy.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre como estava aproveitando seu dia. "Sabadão sertanejo na beira do rio", escreveu ela.

O corpaço de Lívia chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Que mulher espetacular", comentou uma fã. "Muito perfeita", afirmou mais uma.

Foto romântica com o namorado

Lívia Andrade esbanjou muito amor ao mostrar uma nova foto com o namorado, Marcos Araújo. Para celebrar o aniversário dele, a apresentadora compartilhou uma selfie do casal em um momento romântico. Eles apareceram abraçados enquanto tomavam vinho de frente para uma linda paisagem no entardecer. "Vivaaa!", disse ela na legenda.

Confira: