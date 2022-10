De biquíni, Lívia Andrade dá zoom no bumbum em dia na piscina

Em Miami, Lívia Andrade aparece com biquíni minúsculo e saída de praia com transparência

A apresentadora Lívia Andrade (39) colocou suas curvas impecáveis para jogo ao aproveitar um dia de sol em Miami, nos Estados Unidos. De férias no exterior, ela curtiu o dia na piscina e registrou sua boa forma em novas fotos.

Nas imagens, a beldade apareceu de biquíni preta fininho e saída de praia com transparência. Ela caprichou nas poses na hora dos cliques e ainda deu um zoom em seu bumbum poderoso.

Tanto que ela foi muito elogiada pelos fãs nos comentários. “Que coisa mais linda”, disse um seguidor. “Que abundância, maravilhosa”, escreveu outro. “Que mulher”, declarou mais um.

Atualmente, Lívia Andrade faz parte do elenco de famosos do programa Domingão com Huck, da Globo. Ela é uma das participantes do quadro Acredite Em Quem Quiser.

Lívia Andrade relembra motivo para sair do SBT

Há pouco tempo, a apresentadora Lívia Andrade contou mais detalhes sobre a sua decisão de sair do SBT. Ela contou que estava ansiosa e triste com as mudanças no programa Fofocalizando e também com o período que ficou longe da TV na pandemia.

“Lá no SBT eu não tinha mais para onde crescer. Estava no domingo e apresentava um programa diário ao vivo. Ainda aparecia nas reprises das novelas infantis 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Tudo estava dando um resultado muito positivo de audiência. Eu estava muito bem nessa fase, mas eu não fiquei feliz com as mudanças feitas diariamente, inclusive durante o programa. Às vezes o Silvio ligava, mudava o nome do programa, a pauta, o conteúdo e o horário. Eu chegava lá e não sabia o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo me gerou mais uma ansiedade no meio daquela coisa louca da pandemia. Estava me fazendo mal”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.