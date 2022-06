De biquíni, Lívia Andrade dá close no decote poderoso

Lívia Andrade seduz os fãs ao posar apenas de biquíni fininho em dia na piscina

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 16h07

A apresentadora Lívia Andrade (38) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao mostrar novas fotos sensuais. A musa apareceu só de biquíni fininho ao se refrescar em uma piscina ao ar livre.

Nas fotos, a musa ostentou o seu decote poderoso ao fazer novas selfies em seu momento de diversão. “E aí segunda vai encarar?”, disse ela na legenda.

Há poucos dias, Lívia Andrade fez uma rara aparição ao lado do namorado, Marcos Araújo. Eles apareceram abraçados enquanto tomavam vinho de frente para uma linda paisagem no entardecer. “Vivaaa!”, disse ela na legenda.

Novo projeto de Lívia Andrade na TV

Depois de sair do SBT, Lívia Andrade fechou um projeto com a Band. Ela vai comandar o programa Música Mix, que será exibido nas noites de sábado da emissora.

“Eu pensei em parar com a televisão, eu já não me sentia confortável com as propostas que eu estava recebendo. Mas eu conclui que eu posso fazer o que eu gosto, se é este o trabalho me dá prazer, a mistura de pessoas, de tribos, de ritmos, então vamos ter que aprender a experimentar essas coisas diferentes, no final da festa, vamos se permitir”, disse ela ao colunista Leo Dias sobre o novo projeto.