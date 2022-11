De biquíni lilás, Bruna Linzmeyer ostenta sua beleza deslumbrante

Bruna Linzmeyer exibe imagens de 'frente e verso' ao curtir o dia na praia no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Linzmeyer (30) aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia. A beldade fez imagens do seu dia ao ar livre e compartilhou um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, a artista apareceu só de biquíni lilás estilo fio-dental ao ostentar a sua boa forma. Bruna surgiu de frente e de costas para destacar a sua beleza em vários ângulos. “Sustenta a pose”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Bruna Linzmeyer está longe das novelas desde que atuou na primeira fase da novela Pantanal, da Globo.

Bruna Linzmeyer fala de sua sexualidade

Recentemente, Bruna Linzmeyer relembrou quando assumiu sua sexualidade publicamente. “Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorada a Kity, que foi a minha primeira namorada, há uns bons meses. As pessoas que trabalhavam comigo cogitaram que eu negasse e eu disse que isso não era uma possibilidade. Foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, as coisas foram cancelando. Diziam: ‘não vai mais acontecer e tal’”, relembrou no podcast Podpah.

