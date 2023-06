De biquíni, Larissa Manoela revela corpaço escultural e choca: 'Perfeita'

Atriz Larissa Manoela revela curvas deslumbrantes em fotos de biquíni e chama a atenção

A atriz Larissa Manoela chamou a atenção ao compartilhar uma série de fotos curtindo o mar. Celebrando o Dia do Oceano nesta quinta-feira, 08, a famosa resgatou os cliques curtindo a natureza e impressionou ao aparecer de biquíni.

Nos registros, a artista revelou seu corpaço escultural em peças de banho estilosas e arrancou elogios dos seguidores ao posar deslumbrante. A global ainda surgiu em clima de romance com o seu noivo, o também ator André Luiz Frambach.

"Impossível não homenagear o dia do oceano, tendo em vista que precisamos celebrar e agradecer o fato de que vivemos em um planeta que é mais água do que “Terra”. Que é dono de uma infinidade de vidas e profundas belezas. Que colore o azul. Aprendi a amar a cada dia mais essa imensidão. Tenho o prazer de hoje viver perto do mar e sou tão mas tão mais feliz! Muitos dos meus grandes e preciosos momentos vividos foram no oceano. Perto de suas ondas, da sua água salgada e de seu gostoso balanço. Tenho um máximo respeito e um amor gigante. Que possamos sempre olharmos ao redor e agradecermos por termos os grandiosos oceanos nos inundando infinitamente", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Que linda", exclamaram os seguidores.

Nas últimas semanas, Larissa Manoela tem sido alvo de boatos de conflitos com a família. Após assumir sua carreira, o rompimento de trabalho teria ocasionado também em divergências pessoais com os pais. A apresentadora Sonia Abrão até alfinetou a artista sobre a situação.

Veja as fotos de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Após briga com a mãe, Larissa Manoela ganha recado da sogra: "Amorosa em tudo que faz"

Após enfrentar uma série de divergências familiares, a atriz Larissa Manoela deixou um comentário fofo para a sogra nas redes sociais nesta sexta-feira, 2. É que a mãe de André Luiz Frambach está fazendo aniversário.

Quem começou a homenagem foi o ator, que publicou fotos ao lado de Giselle Pfaltzgraff. Ele então exaltou a relação muito próxima que os dois construíram ao longo da vida. Ele ainda contou o que mais aprendeu com a mamãe.

"Aprendi com você que precisamos sempre focar no que realmente queremos, isso jamais quer dizer que devamos parar de viver a vida, pelo contrário devemos viver intensamente cada segundo e fazer valer todo o momento porque não existe nada mais precioso que a vida, e o que seria da vida sem o amor né? Só ele é capaz de fazer a gente entender os ciclos, os momentos, as vontades, as escolhas, os sonhos", disse ele.

O rapaz ainda fez uma reflexão. "O amor verdadeiro e saudável motiva a gente, faz a gente compreender o outro e jamais deixar de lado, o amor faz a gente focar no nosso eu interior e fazer escolhas que façam o nosso eu evoluir! Você fez isso na sua vida escolhendo papai, e escolhendo junto com ele criar a família que criaram!! Obrigado por ser a mãe que é, parabéns pelo seu dia, parabéns pela mulher, pela amiga, pela filha, pela irmã, parabéns por tudo que é, foi e sempre será!!! TE AMO MUITO! Obrigado por ser você, obrigado por ser minha mãe", encerrou.

Nos comentários, Larissa Manoela fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a sogra na qual deixou clara sua admiração. "Viva sogra, um ano muito especial pra você! Alegrias mil, muito amor", disse ela.

A sogra da atriz fez questão de retribuir o carinho. "Obrigada por todo o seu carinho e por ser essa pessoa tão amorosa e dedicada em tudo que você faz. Te amo muito", afirmou ela emocionando os fãs da estrela.