De biquíni, Larissa Manoela exibe sua beleza natural após banho de mar: ''A foto mais linda''

Atriz Larissa Manoela roubou a cena ao publicar fotos de biquíni na praia e exibiu beleza natural em meio a um cenário paradisíaco

Redação Publicado em 28/04/2022, às 13h22

A atriz Larissa Manoela (21) não poupou beleza aos seus seguidores na manhã desta quinta-feira, 28.

A estrela brasileira, que não dispensa uma praia, aproveitou a manhã quente no Rio de Janeiro para se refrescar com um banho de mar.

De cabelos molhados, a cantora apostou em uma peça de banho cintura alta e com amplo decote, marcando bem o seu bronzeado.

O cenário paradisíaco com um nascer do sol também roubou a cena: ''Maravilhosa", dispararam. "Que foto linda! Apaixonada", destacaram. "A foto mais linda do seu feed", declarou uma terceira.

Larissa Manoela exibe sua beleza natural após banho de mar: