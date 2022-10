De biquíni, Larissa Manoela exibe beleza natural em dia de praia: ''Muito gata''

Atriz Larissa Manoela posa sem maquiagem ao renovar bronzeado na praia e coleciona elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 12h46

A atriz Larissa Manoela (21) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma nova foto de biquíni nas redes sociais!

Na manhã desta quarta-feira, 26, a estrela publicou um registro em que aparece aproveitando dia de sol em praia do Rio de Janeiro.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu sem nenhuma produção, exibindo sua beleza natural ao posar deitada na areia com look de praia verde e com os cabelos curtinhos soltos.

"Meu mood favorito. Qual o seu?", perguntou Larissa Manoela ao legendar a publicação.

"Te beijando do seu lado", babou André Luiz Frambach nos comentários. "Lindíssima", "Maravilhosa", "Que lindeza de gente", "Linda demais", "Sua perfeita", "Musa", "Muito gata", babaram os fãs.

Confira a foto de Larissa Manoela na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela curte noitada com o namorado, André Luiz Frambach

Larissa Manoela aproveitou a noite de sexta-feira, 21, para se divertir na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach. Os dois foram fotografados em clima de romance enquanto curtiam um festival de música no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a artista escolheu um look poderoso. Larissa foi fotografada com um vestido marrom curto e justo, com direito a recortes estratégicos na região da barriga.

Recentemente, Larissa se pronunciou sobre os boatos de que teria ficado noiva. Nas redes sociais, ela desmentiu tudo. "Acordei e soube que tão marcando a data do meu casamento sem eu nem ter sido pedida ainda? Hahahah ô minha gente relaxa que quando isso acontecer eu vou ser a primeira a contar fechou?", escreveu ela no Twitter.

