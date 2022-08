De biquíni, Khloé Kardashian ostenta abdômen trincado e surpreende: ''Musa''

A socialite Khloé Kardashian deixou os seguidores babando com fotos de biquíni em frente ao espelho

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 15h20

Khloé Kardashian (38) compartilhou registros impecáveis nas suas redes sociais nesta terça-feira, 2. A socialite ostentou o corpaço em um biquíni e chamou a atenção dos fãs.

Para a ocasião, a estrela de The Kardashians apostou em um modelo simples e liso na cor azul-escuro e deixou os internautas babando.

Em frente ao espelho, ela sensualizou o exibiu o abdômen trincado, a cinturinha fininha e as pernas definidas.

Não demorou para Khloé receber uma enxurrada de elogios nos comentários. "A perfeição", "Você é maravilhosa", "Inspiração total", "Uma sereia", dispararam eles.

Recentemente, Kim Kardashian (41) dividiu fotos com a irmã Khloé Kardashian na praia e arrancou elogios ao apostarem no mesmo biquíni prateado.

Vale lembrar que Khloé está a espera do segundo filho com o ex-companheiro Tristan Thopsom por meio de uma barriga de aluguel. A criança foi concebida antes do término dos artistas e, por isso, eles decidiram seguir com a gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

SEGUNDA TEMPORADA DE THE KARDASHIANS ESTREIA EM SETEMBRO

A partir do dia 22 de setembro, o público vai acompanhar os preparativos para o casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker, o nascimento do segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott, o fim do relacionamento de Khloé Kardashian e Tristan Thopsom, o namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson, a carreira de Kendall Jenner, e o problema de saúde de Kris Jenner.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!