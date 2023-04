De biquíni, Key Alves exibe corpão escultural em passeio de barco: ‘Perfeito’

Jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves ostenta corpo escultural e barriga chapada em nova foto de biquíni que arranca elogios

Nesta quinta-feira, 20, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves decidiu elevar a temperatura da internet novamente! Em suas redes sociais, a musa apareceu em uma nova foto de biquíni, exibindo seu corpão escultural enquanto curtia um passeio de barco na Bahia.

“Sério que lugar PERFEITO”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Key exibe toda sua boa forma enquanto posa no barco com a escrita: “Jesus cuida de mim”. A barriga chapadíssima, que chega até ser negativa, da atleta, claro, arrancou inúmeros elogios de seus quase 10 milhões de seguidores.

“Imagina como estão as fotos para o OF, certeza que estão tudo”, exaltou uma internauta, se referindo ao site de conteúdo adulto que Key faz parte. “Se fosse eu na ponta, o barco já teria virado”, brincou um outro. “Ninguém segura uma mulher segura de sua própria beleza”, elogiou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações enviados de todas as cores possíveis para enaltecer a perfeição de Key Alves.

Veja a publicação da jogadora de vôlei Key Alves exibindo seu corpão escultural em um passeio de barco pela Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)



BBB23: Fãs mandam presentes caros para Key: ‘Perfeitos’

Surpreendida pelos seus fãs, a atleta Key Alves recebeu uma quantia chamativa de presentes caros dos internautas. Em suas redes sociais, a atleta e ex-sister mostrou alguns dos diversos itens de grifes que seus fãs, chamados de chaveirinhos, mandaram para ela. “Essa sacola é tão chique, vou usar como bolsa. Amei, amo óculos da Prada, tenho um só. Que chique, meu pai do céu. Melhor nem perguntar quanto foi isso daqui. Vocês são doidas, muito obrigada. Meus fãs são perfeitos”, explicou Key, mostrando bastante gratidão pelos mimos.