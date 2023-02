De biquíni, Kelly Key choca ao exibir gominhos saltando na barriga: ''40 anos e perfeita''

Cantora Kelly Key impressionou ao mostrar curvas muito desenhadas ao fazer fotos curtindo piscina

A cantora Kelly Key (39) impressionou ao compartilhar fotos de como foi seu dia neste domingo, 26. Em sua rede social, a famosa publicou registros se refrescando em uma piscina luxuosa em Angola, onde está com a família atualmente, e roubou a cena com sua boa forma.

Adepta a um estilo de vida saudável, com treinos e dieta todos os dias, a loira mostrou que está com o corpo mega desenhado. De biquíni, ela deixou à mostra sua barriga e ostentou seus gominhos saltando no abdômen.

Na legenda da publicação, ela aproveitou para contar o que fará na semana e interagiu com os fãs. "Planos para esta semana… Me conta! Os meus são: - treinar todos os dias - finalizar o projeto do meu gym e começar a obra - reunir com minha equipe para darmos andamento no conteúdo do nosso app - conseguir jogar padel pelo menos 1x nesta semana - manter a dieta - fazer compras ( mercado ) - resolver documentações - tem aniversário do meu pai também dia 28 (vai rolar uma pesca… ou jantar fora) - viajar pra Dubai dia 2 - afinal… nesta semana eu 40. Passar o niver por lá", mostrou sua rotina agitada.

Nos comentários do post, os internautas logo ficaram admirados com a boa forma da artista. "40 anos e perfeita né? Maravilhosa", escreveu uma fã. "Meu sonho chegar nos 40 com esse corpo", falaram outros.

Veja a foto de Kelly Key de biquíni:

Kelly Key sofre golpe nas redes sociais

Na tarde de quinta-feira, 22, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para desabafar, pois descobriu que seu nome estaria sendo usado em um golpe! A famosa alertou os milhões de seguidores que não teria mudado seu número de telefone e que estariam usando sua identidade para conversar por outro perfil.

“Tem gente mandando mensagem com um número que não é meu para pessoas da minha família, amigos, se passando por mim”, começou a cantora, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, abrindo seu coração e se lamentando pela situação que está passando.

“Eu não mudei meu número de WhatsApp e isso é fake, tá?”, afirmou a artista, reforçando ainda mais. “Fiquem atentos. Quem é da minha família sabe porque nós temos um código secreto”, completou o desabafo. Na legenda dos stories ela ainda escreveu: “Atenção, tem gente se passando por mim no WhatsApp! Meu número não mudou”, para aqueles que não pudessem ouvir o que ela falava no vídeo.