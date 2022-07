De biquíni, Juliana Paes ostenta corpão em dia na piscina

Juliana Paes aproveita dia ensolarado para renovar o bronzeado e mostra fotos para os fãs

A atriz Juliana Paes (43) aproveitou um dia de sol durante uma viagem para renovar o bronzeado. A musa apareceu só de biquíni rosa fininho ao curtir a área da piscina.

A estrela foi fotografada no seu dia de diversão e ostentou sua beleza. Ela deixou à mostra suas pernas torneadas e as curvas impecáveis ao caprichar nas poses para as fotos.

“Foi aqui eu pediram mais fotos nesse pedacinho de céu? Vivendo um dia incrível com momentos maravilhosos!”, disse ela na legenda.

Juliana Paes fala sobre seu casamento de 18 anos com Carlos Eduardo Baptista

Em uma participação no podcast Poddelas, Juliana Paes contou sobre a vida a dois. Ela contou que sempre tem que acender a chama da relação novamente. "Não tem chama que fique acesa. A chama apaga, aí você acende de novo. A chama vai, implode, e você risca o fósforo. Negócio de manter a chama acesa não existe, não acredito muito nisso. Relacionamento é isso: fase de chama labareda e fase de breu", declarou.

Então, a artista completou sobre a parceria do casal. "A gente é amigo, companheiro e amante. Tem momentos que a gente é mais amante do que amigos, outros que a gente é mais amigo que amante. É uma ilusão achar que os relacionamentos longos são um mar de rosas. Todo mundo sabe disso", afirmou.

Por fim, ela contou sobre a vida em família. "O grande desafio do casal é a criação de filho. O que a gente mais briga hoje em dia é como vai educar. 'Você não briga', 'Você não vai colocar de castigo'. Criar filhos com as redes sociais é muito difícil, pois não tem manual", comentou.