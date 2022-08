De biquíni, Jojo Todynho mostra corpaço em foto quente com o marido

Beijando o marido, Jojo Todynho mostra curvas exuberantes em passeio romântico de barco

Redação Publicado em 15/08/2022, às 07h40

A cantora Jojo Todynho (25) ostentou seu corpaço tatuado em um novo clique romântico ao lado do marido, o militar Lucas Souza. No registro publicado neste domingo, 14, a famosa apareceu curtindo um passeio de barco com o esposo em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo.

Usando um biquíni de cor verde militar, a funkeira colocou suas curvas para jogo com estilo ao deixar a canga elegante aberta e ao vento. Jojo Todynho aproveitou o clique cheio de amor para celebrar uma data importante com o esposo.

"1 ano que conheci meu bombom", disse a famosa sobre completar 365 dias com o homem que escolheu para viver junto.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal apaixonado. "Maravilhosos", admiraram. "Felicidades o resto é recalque", falaram outros para artista que recebe sempre críticas na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Jojo Todynho dá detalhes sobre o salário do esposo

Recentemente, a cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao rebater um comentário insinuando que ela estaria sustentando o seu esposo, o militar Lucas Souza. Então, a artista decidiu revelar que o esposo ganha muito bem.

“Uma fulana aí postou nos stories dela que eu banco meu marido. Eu vou refrescar a memória das pessoas. Meu marido é oficial do exército. Meu marido cursa duas faculdades. Se uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e cursa Economia não souber administrar seu dinheiro, tá ferrado, né? Desculpa, eu conheci meu marido em Cancún, tá? Se ele fosse duro, meu amor, ele não estaria em Cancún”, disparou ela.

A funkeira não parou por aí e falou mais: "Eu acredito em um mundo onde existem pessoas honestas que não precisam se relacionar por conta de dinheiro. Sou uma mulher fo**, bem resolvida, milionária, sempre trabalhei para ir atrás do meu".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!