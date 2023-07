De biquíni, Jéssica Beatriz exibe corpaço real e revela marcas: 'Mulher perfeita'

Filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz, exibe corpaço deslumbrante, sem retoques, ao renovar o bronzeado

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, chamou a atenção ao relembrar fotos tomando sol durante uma viagem para Key West, na Flórida (EUA). Neste domingo, 09, a influenciadora compartilhou os cliques renovando o bronzeado e deu um show de beleza.

De biquíni rosa, a loira surgiu deslumbrante no local e surpreendeu ao exibir suas marcas sem retocar. No peito, Jéssica Beatriz deixou à mostra a cicatriz das cirurgias cardíacas que realizou ao longo da vida. Ao total, ela já fez três e a última foi em 2020 para trocar a válvula pulmonar.

Na barriga, a loira também não escondeu suas estrias, dando um show de beleza natural ao exibir o momento de tranquilidade. "Missing the Key West sunny vibes", falou sobre estar com saudade do clima do local que visitou fora do Brasil.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a herdeira do sertanejo de elogios. "Que mulher perfeita", admiraram. "Princesa linda", escreveram outros.

Tempos atrás, a influenciadora impressionou ao exibir a mudança de seu corpo em apenas 25 dias após adotar novos hábitos saudáveis em sua rotina. Ela também fez cirurgia plástica depois de eliminar 30 kg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Jéssica Costa choca com novo sorriso de R$ 30 mil: ''Amei''

A influenciadora Jéssica Costa (29) está com o sorriso novo! Nos últimos dias, a filha do cantor Leonardo (59) passou por uma transformação nos dentes e impressionou ao exibir o resultado impecável.

Em sete dias de tratamento com o dentista Paulo Antonioli, a artista fez 12 lentes no valor de R$ 30 mil. No antes e depois da herdeira do sertanejo é possível notar que os formatos dos dentes ficaram aperfeiçoados, mais evidentes, e a cor ficou branquíssima.

Em sua rede social, Jéssica Costa surgiu radiante, comemorando o resultado perfeito. "Agora me aguentem sorrindo muito. Quem amou?", disse ela. A famosa contou que amou o trabalho do dentista e agradeceu a mudança. Veja como ficou aqui.