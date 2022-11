De biquíni, Jade Picon surge de 'frente e verso' em dia na praia

Jade Picon é fotografada de vários ângulos ao renovar o bronzeado em tarde de sol no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 16h36

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (20) arrasou ao ostentar sua boa forma na praia nesta quinta-feira, 17. A estrela foi fotografada enquanto renovava o bronzeado no dia ensolarado e apareceu de vários ângulos.

Os paparazzi pegaram a musa em vários momentos do seu passeio e deram uma visão geral da beleza da artista. Jade apostou em um biquíni estilo fio-dental e em tom de laranja para o seu momento de folga.

Atualmente, Jade Picon está no elenco da novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a influencer Chiara.

]

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Jade Picon relembra quando quase se afogou na praia

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Jade Picon contou a história de um perrengue na praia com a mãe.

"Eu tenho crise de riso quando eu fico nervosa. Mas assim, eu começo a rir e não consigo parar de rir. Eu sempre vou à praia com a minha mãe e com a minha família. Um belo dia eu e minha mãe decidimos entrar no mar, [o sol] estava ótimo. A gente já tinha visto que [o mar] estava dando aquela puxadinha, mas também lembro de ter um salva-vidas perto e a gente entrou”, disse ela.

E completou: "Sabe aquela sensação de você quando entra no mar, você sai da sua cadeira e vai reto em direção ao mar. Só que aí se está forte, você olha para sua cadeira e já está muito longe. O salva-vidas começou a chamar, minha mãe tentou me puxar e não estava rolando. Eu já estava aflita quando o cara chamou e aí que a gente se deu conta que ferrou. O cara começou a apitar, minha mãe começou a me puxar e não estava rolando".

Por fim, ela contou que as duas foram resgatadas. “Fiquei assustada, nunca tinha acontecido isso na minha vida! O cara chegou, minha mãe me segurando, ele segurou a minha mãe e me amarrou em um negócio. Me colocou em um negócio para eu boiar, eu não conseguia parar de rir e minha mãe gritando: 'Fecha a boca, você está engolindo água. Para de rir!' A única lembrança real que eu tenho desse dia é o céu, eu olhando para cima e chorando de rir. O cara foi puxando minha mãe e me arrastando até a areia. Depois disso, sempre que estou em situação extrema, eu começo a rir. Já quase coloquei fogo na minha casa", declarou.