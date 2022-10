De biquíni, Jade Picon exibe corpaço em dia na praia

Prestes a fazer sua estreia como atriz de novela, Jade Picon eleva a temperatura ao surgir magérrima em fotos na praia

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 12h52

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon aproveitou a manhã deste domingo, 9, para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. A musa foi fotografada enquanto se divertia ao ar livre com seus amigos.

A beldade surgiu apenas de biquíni enquanto curtia o seu momento ao ar livre. Nas fotos, Jade exibiu o seu corpo sarado e curvilíneo ao ser fotografada de vários ângulos enquanto usava apenas um modelito verde fininho.

Vale lembrar que Jade Picon está prestes a fazer a sua estreia como atriz de novela. Ela está no elenco da novela Travessia, nova trama das 9 da Globo, que estreia na segunda-feira, 10. A jovem interpreta a influencer Chiara, que vai viver um romance com Ari (Chay Suede).

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Jade Picon rebate comentário sobre mudança em seu corpo

A influencer Jade Picon não ficou quieta ao ler um comentário sobre a mudança em seu rosto nos últimos tempos. A irmã de Léo Picon explicou que emagreceu cinco quilos desde que saiu do reality Big Brother Brasil. "Gente, absolutamente nada. Eu emagreci cinco quilos desde que saí da casa. Cara, eu juro que é desgastante... Ter que ficar lendo, porque há cinco meses eu lia exatamente o contrário, só que de outra forma: 'o que aconteceu com seu rosto?'", disparou ela.

"Você percebe que se você não cuida da sua saúde mental na internet ou você fica doente, ou você desconfigura sua cara com procedimentos", disse ainda. "Eu emagreci cinco quilos depois que saí da casa, vocês têm me acompanhado treinar, correr... Todo meu corpo mudou, e o rosto acompanhou. É muito chato você fazer uma pergunta dessas pra alguém, pode pegar numa insegurança da pessoa. Então, cuida do seu rosto, eu cuido do meu e todo mundo fica feliz", finalizou.

