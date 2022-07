De biquíni, Jade Picon exibe a barriguinha sarada na praia

Ex-BBB Jade Picon dá close na barriguinha trincada ao surgir só de biquíni em dia de folga na praia

A ex-BBB Jade Picon (20) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu dia de folga na praia. A musa surgiu deslumbrante ao usar um biquíni vermelho cavado e estiloso para renovar o bronzeado ao ar livre.

A musa está morando no Rio de Janeiro para o início da produção da novela Travessia, na qual fará a sua estreia como atriz de novelas. Nas novas fotos, Jade Picon deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriguinha sarada ao caprichar nas poses em seu momento de relaxamento.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Que deusa”, disse um seguidor. “Que corpo senhoras e senhores”, afirmou outro. “É linda demais”, comentou mais um.

Nos últimos dias, Jade Picon explicou o motivo do seu sumiço das redes sociais. "Sei que fico um pouquinho sumidinha, mas é poque eu tô me dedicando 100% pra essa nova fase da minha vida", afirmou a influenciadora digital, e completou: "Prometo que vou fazer tudo valer a pena e amo que vocês entendem isso e me apoiam".

Jade Picon recebe elogios de Humbero Martins

O ator Humberto Martins (61) rasgou elogios à Jade Picon (20) em entrevista a um podcast. O ator irá interpretar o pai da personagem vivida por Jade Picon na nova novela das 21h da Rede Globo, Travessia, que substituirá Pantanal.

“Já fizemos um trabalho individual juntos e ela é boa. Ela tem talento, ela é inteligente. Ela pode! Não é a toa que foi escolhida, ninguém ia fazer uma escolha que ia deixar uma situação constrangedora pra pessoa e nem para a empresa, para o projeto . Viram nela um potencial”, comentou Humberto no podcast Papagaio Falante do comediante Sérgio Mallandro (66).