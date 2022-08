De biquíni, Jade Picon exibe a barriga trincada em selfie

Ex-BBB Jade Picon coloca o corpo magérrimo para jogo ao posar apenas de biquíni fininho e saia combinando

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 16h27

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao compartilhar novas selfies só de biquíni. Desta vez, a musa apareceu com o look mínimo nos stories do Instagram e a barriguinha trincada roubou a cena.

Nas imagens, Jade apareceu em seu close enquanto se trocava para curtir o dia ensolarado no Rio de Janeiro. A beldade colocou um look todo azul, incluindo o biquíni fininho, a saia curta e o boné. O modelito deixou à mostra a barriguinha sarada e o corpo magérrimo da estrela.

Jade Picon está morando no Rio de Janeiro há pouco tempo. Ela se mudou para uma mansão durante o período de gravações da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo. A artista interpretará uma influenciadora digital que é filha do personagem de Humberto Martins.

Veja as fotos de Jade Picon de biquíni: