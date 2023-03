De biquíni, Jade Picon exibe a barriga trincada em dia na praia

Jade Picon agita as redes sociais ao exibir o corpão sarado ao celebrar nova fase na vida: 'Eu não acreditaria'

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (21) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao compartilhar novas fotos só de biquíni. A estrela registrou um banho de mar em uma praia no Rio de Janeiro e encantou seus seguidores.

Nas fotos, a morena apareceu só de biquíni preto fininho e ostentou sua barriga trincada e as curvas impecáveis. Na legenda, ela comemorou a nova fase de sua vida. "Meu quintal. Antes se me falassem que eu ia morar no rj eu não acreditaria e hoje não me vejo em outro lugar. sou feliz demais aqui. Só agradecer e aproveitar", contou ela.

Jade Picon vive no Rio de Janeiro desde que começou a gravar a novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a personagem Chiara.

Antes destas fotos, a estrela também apareceu de maiô cavado em um vídeo nas redes sociais. A morena escolheu um modelito cavadíssimo, de um ombro só e com recortes na cintura para aproveitar o dia ensolarado. Em imagens de frente e de costas, ela mostrou o seu look poderoso. “Hoje, recarregando as energias para a semana intensa que vem aí”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon revela perrengue em casa

Nesta semana, Jade Picon levou um susto em sua casa. Ela contou que se deparou com um pedaço do teto de sua casa no chão ao acordar. "Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."