De biquíni, Jade Picon exibe a barriga musculosa em poses na praia

Ex-BBB Jade Picon renova o bronzeado em praia no Rio de Janeiro e destaca sua barriga trincada em fotos ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 17h16

A ex-BBB Jade Picon deixou os fãs encantados ao mostrar novas fotos só de biquíni. Desta vez, a estrela posou apenas de biquíni estampado ao aproveitar um momento livre em uma praia no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a beldade exibiu o seu corpo curvilíneo e sarado, com direito a barriga sarada à mostra. Jade foi fotografada enquanto estava com o corpo molhado após um mergulho no mar.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios para sua beleza impecável. “Arrasando sempre”, disse um seguidor. “Como pode ser tão gata?!”, declarou outro. “Uma perfeição de mulher”, escreveu mais um.

Jade Picon está morando no Rio de Janeiro há pouco tempo. Ela se mudou para uma mansão durante o período de gravações da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo. A artista interpretará uma influenciadora digital que é filha do personagem de Humberto Martins.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

